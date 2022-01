Hamburg erreicht Zielmarke von 10.000 Wohnungsgenehmigungen

2021 hat Hamburg den Neubau von 10.207 Wohneinheiten genehmigt. Auch unter den schwierigen Bedingungen des Pandemie-Jahres ist damit die selbst gesetzte Zielmarke von jährlich 10.000 genehmigten Wohneinheiten noch übertroffen worden.

„Das Hamburger ‚Bündnis für das Wohnen‘ ist ein Erfolgsmodell. Selbst unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie ist es im vergangenen Jahr gelungen, den Bau von mehr als 10.000 neuen Wohnungen zu genehmigen. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben. Ihre Arbeit trägt dazu bei, dass es für die Menschen in Hamburg wieder leichter wird, eine passende Wohnung zu finden. Gute und bezahlbare Wohnungen für alle Einkommensgruppen sind ein zentrales Ziel der Stadtentwicklungspolitik des Senats“, so der Erste Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher.





Im Einzelnen verteilen sich die Genehmigungen wie folgt: Bezirk / Gebiet Genehmigte Wohneinheiten 2021 Hamburg-Mitte 1.778 Vorbehaltsgebiete 290 Altona 1.524 Eimsbüttel 1.098 Hamburg-Nord 1.980 Wandsbek 2.139 Bergedorf 528 Harburg 870 Summe 10.207

Entwicklung der jährlich genehmigten Wohneinheiten Jahr Genehmigte Wohneinheiten 2011 6.811 2012 8.731 2013 10.328 2014 10.957 2015 9.560 2016 12.471 2017 13.411 2018 11.243 2019 12.715 2020 10.007 2021 10.207 Summe 116.441

Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen ergänzt: „Für das Jahr 2021 haben wir erneut unser Ziel erreicht – und das unter deutlich erschwerten Bedingungen. So ist die Lage im Baugewerbe an vielen Stellen angespannt. Die Baustoffpreise haben massiv angezogen, für manche Materialien bestehen Rohstoffknappheit und Lieferengpässe. Die Pandemie hat obendrein zu Verzögerungen in Planungsprozessen und Zurückhaltungen bei Investoren geführt. In Hamburg sind durch den starken Wohnungsneubau der vergangenen Jahre zudem viele Flächenpotenziale bereits genutzt worden. Das führt im Schnitt zu längeren Planungs- und Genehmigungsprozessen, während viele Bauvorhaben komplexer und gleichzeitig kleinteiliger angelegt sind als in den Vorjahren. Dennoch halten wir weiterhin an unserem Ziel fest: so viele Wohnungen wie möglich auf den Weg zu bringen. Die im Bündnis vereinbarte, ambitionierte Zielmarke von 10.000 Wohnungen pro Jahr bleibt dabei die Richtschnur, zumal der hohe Bedarf unverändert besteht.“Die Zielzahl von 10.000 genehmigten Wohneinheiten pro Jahr gilt seit 2016. Schwankungen bei den Genehmigungszahlen sind normal, da die Projektlage von Jahr zu Jahr variiert. Hinzu kommen im Jahr 2021 die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die vermehrte organisatorische Herausforderungen für Verwaltung und Bauherren mit sich gebracht hat, so die Behörde.