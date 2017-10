Hamburg erreicht einen Flächenumsatz von 446.000 m² beim Büromarkt

Mit einem Flächenumsatz von 446.000 m² setzt der Hamburger Büromarkt seinen Trend fort und legt das beste Ergebnis der vergangenen 15 Jahre hin. Damit wurde das sehr gute Resultat des Vorjahres noch einmal um knapp 13 % und der langjährige Durchschnitt sogar um rund 22 % übertroffen. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

„Erfreulich ist, dass alle drei Quartale von einer sehr guten Nachfrage profitierten und gleichmäßig zum Gesamtergebnis beigetragen haben. Darüber hinaus wurde der Markt von drei Großabschlüssen über 10.000 m² belebt„, so Heiko Fischer, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Hamburger Niederlassungsleiter. Der größte Vertrag über 34.500 m² kam gleich zu Jahresbeginn durch die Firma Olympus zustande, die in der City Süd nach Fertigstellung im Jahr 2020 eine neue Europazentrale beziehen wird. Auch die Verlagsgruppe Gruner + Jahr wird in den nächsten Jahren ihren Standort verlegen und erteilte im dritten Quartal den Auftrag für den Bau einer neuen Zentrale über 34.000 m² in der Hafencity. Erwähnenswert ist darüber hinaus die interimistische Anmietung der Universität Hamburg in der City Nord über 19.700 m².



Sonstige Dienstleistungen an der Spitze

An die Spitze des Rankings haben es mit einem Anteil von fast 24 % die Sonstigen Dienstleistungen geschafft. Hier wurde eine verstärkte Nachfrage von Co-Working Space-Anbietern und Business Centern verzeichnet. So schloss beispielsweise der expansive Büroanbieter WeWork zwei Verträge in der City über 7.900 m² und 6.400 m². Ein Kopf-an-Kopf-Rennen leisten sich mit jeweils rund 13 % Verwaltungen von Industrieunternehmen, die Branche Medien und Werbung und die öffentliche Verwaltung. Bei allen drei kommen die bereits genannten Großabschlüsse zum Tragen. Nur noch einstellige Prozentanteile entfallen auf Beratungsgesellschaften mit fast 9 % und die Branche Transport und Verkehr mit gut 5 %. Alle nicht genannten Bereiche, die hier unter Sonstige zusammengefasst sind, waren mit niedrigeren Anteilen am Umsatz beteiligt und kommen zusammen auf gut 23 %.



Leerstandsabbau setzt sich fort, Bautätigkeit auf niedrigem Niveau, Spitzenmiete plus 2 %

Der Leerstand auf dem Hamburger Büromarkt hat sich in den vergangenen 12 Monaten um fast 9 % reduziert und erreicht mit 730.000 m² den niedrigsten Wert der vergangenen 15 Jahre. Noch stärker (um gut 29 %) haben die von Nutzern favorisierten modernen Flächen abgenommen. Damit verfügen nur noch 155.000 m², was einem Anteil von gut 21 % entspricht, über eine hochwertige Ausstattungsqualität. Vor diesem Hintergrund kündigt sich in diesem Zusammenhang langsam ein Angebotsengpass an. Die Leerstandsquote für den Gesamtmarkt ist folglich weiter gesunken und notiert aktuell bei 5,3 %.



Nachdem im Jahresverlauf 2016 viele Neubauprojekte abgeschlossen wurden, befindet sich die Bautätigkeit mit 223.000 m² und damit gut 10 % unter dem Wert des Vorjahres auf einem äußerst niedrigen Niveau. Hiervon stehen dem Markt noch 82.000 m² zur Verfügung, was einem Anteil von 37 % entspricht. Das höchste Bauaufkommen besteht derzeit in den beliebten Büromarktzonen City (76.500 m²), City Süd (45.000 m²) und Hafencity (43.000 m²). Das insgesamt verfügbare Flächenangebot (Leerstand plus verfügbare Flächen im Bau) ist um fast 10 % auf 812.000 m² gesunken.



Zum Ende des Jahres 2016 ist die Spitzenmiete, die in sehr guten Lagen der City für hochwertige Büroflächen erzielt wird, um 2 % gestiegen und liegt seitdem bei 26 Euro/m². Positive Entwicklungen bei den Höchstmieten verbuchen zudem aufgrund der guten Nachfrage noch viele andere Büromarktzonen: So haben die Top-Mieten beispielsweise in der HafenCity um fast 9 % auf 24,50 Euro/m², am östlichen Hafenrand um rund 18 % auf 23,50 Euro/m² und am westlichen Hafenrand um gut 13 % auf 22 Euro/m² angezogen.



„Aus heutiger Sicht ist auch für das letzte Quartal von einem Anhalten der Dynamik auszugehen, sodass ein neues Rekordergebnis im Bereich der 600.000-m²-Marke realistisch ist. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der geringen Bautätigkeit sollte sich der Leerstand weiter reduzieren. Inwieweit sich jedoch die gute Nachfrage bei gleichzeitig sinkendem Angebot noch in diesem Jahr in weiter anziehenden Mietpreisniveaus niederschlagen wird, bleibt noch abzuwarten“, erläutert Heiko Fischer.