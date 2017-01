Hamburg - erhöhte Neubauleistung bei SAGA

Die Hamburger Unternehmensgruppe SAGA meldet für 2016 den Baubeginn von 1.750 Wohnungen. Der Wohnbaukonzern will seine Neubautätigkeit in kommenden Jahren auf hohem Niveau fortsetzen und laut dem SAGA-Vorstandsprecher Dr. Thomas Krebs durchschnittlich den Bau von 2.000 Wohnungen jährlich beginnen. Dabei sollen selbst entwickelte Systemhäuser die Baukosten reduzieren. Frei finanzierte Wohnungen will Saga in Zukunft zu Kosten deckenden Monatsquadratmetermieten von 8 Euro vermieten. Schon jetzt liegen die Mieten SAGA-Wohnungen 20 Prozent unter dem durchschnittlichen Hamburger Mietniveau.



.

„2016 haben wir bewiesen, dass wir eine deutlich erhöhte Neubauleistung schaffen können. Wir werden in den kommenden Jahren mit dem Bau von durchschnittlich 2.000 Wohnungen beginnen. Aus dem Expresswohnungsbau für Flüchtlinge mit der Perspektive Wohnen haben wir gelernt, dass es möglich ist, hochwertige Wohnungen schnell und günstig zu errichten“, so Dr. Thomas Krebs.



Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 12.471 Wohnungen von den Bezirken in Hamburg genehmigt, teilte die zuständige Behörde für Stadtentwickung Mitte Januar mit. Hamburg liegt damit noch über der von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) anvisierten ehrgeizigen Zahl von 10.000 neuen Wohnungen jährlich.