Hamburg: Engpässe auf dem Markt für Industrie - und Gewerbeflächen

Der Markt für Industrie - und Gewerbeflächen hat im Jahr 2018 mit einem Umsatzvolumen von ca. 470.000 m² das schwache Vorjahresergebnis mit lediglich 465.000 m² nur knapp übertroffen. Die auf eine hohe Neubautätigkeit gestützte Prognose von Engel & Völkers Commercial Hamburg, die für das Gesamtjahr 2018 von einem Flächenumsatz zwischen 550.000 und 600.000 m² ausging, wurde demnach nicht erfüllt.

Erik Peuschel, Mitglied der Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Commercial Hamburg, sieht die Gründe in der Verzögerung der erwarteten Baufertigstellungen und damit vor allem bei Kapazitätsengpässen der ausführenden Bauunternehmen und bei verzögerten Genehmigungsverfahren.



Gesamtsituation auf dem Markt

Mittlerweile gibt es einen deutlichen Mangel an kurzfristig verfügbaren Grundstücken für expandierende Logistik - und Industrieunternehmen sowie einen ernsthaften Kapazitätsengpass im Baugewerbe. Die Auftragsbücher der Baufirmen sind in der Regel für zwölf Monate und mehr ausgelastet. Auch das durchaus vorhandene Investorenkapital ist auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten mit dieser Gesamtsituation konfrontiert und kann auf die hohe Nachfrage nach Mietflächen expandierender Unternehmen nicht mit entsprechenden Projektentwicklungen reagieren.



Anton Hansen, Leiter des Bereichs Industrie - und Logistikimmobilien bei Engel & Völkers Commercial Hamburg, beobachtet eine Zunahme an Projektentwicklern am Markt. „Durch den hohen Wettbewerb, die niedrigen Renditen am Wohnungsmarkt und der Flächenknappheit von Logistikimmobilien, liebäugeln immer mehr Projektierer mit der Entwicklung von Industrie - und Logistikimmobilien. Die damalige „Marktnische“ etabliert sich zu einem sehr ernst zu nehmenden Produkt", so Hansen.



Neue Trends aufgrund des Angebotsmangels

Aufgrund des Angebotsmangels lassen sich großflächige spekulative Anmietungen im Bestand von beispielsweise ca. 29.000 m² Fläche wie in Waltershof beobachten, wo sicherlich der Optimismus des Unternehmens auf Expansion eingepreist ist, aber auch auf den mittelfristigen Angebotsmangel an Flächen reagiert wird. Außerdem werden investorengetriebene Gewerbeparks auf 15.000 – 20.000 m² großen Grundstücken, mit Flächenangeboten zwischen 500 und 2.000 m², entwickelt. Erfolgsfaktoren sind hier die hohe Gebäudequalität und ein professionelles Management der Immobilien. Mieten und Büroanteil sind dort höher als bei Logistikimmobilien. Auch gewinnen Data-Center in ehemaligen Gewerbeflächen (5.000 – 10.000 m²) im Stadtbereich aufgrund der Verkehrsanbindung wieder an Bedeutung. Allerdings sind die Gebäudeanforderungen hinsichtlich Stromversorgung, Sicherheit und Brandschutz hoch.



Zur allgemeinen Marktsituation

Nahezu in allen Lagen herrscht Vollvermietung. Im Süden von Hamburg und im Umland-Süd fanden die größten Flächenumsätze statt ( In-Time Transport GmbH , ca. 28.000 m² und BOR Consulting ca. 29.000 m²), weil dort noch große Flächen zu finden waren. Der Osten Hamburgs und das Umland-Ost zeichnete sich eher durch Eigennutzer-Neubauten aus. In Hamburg und im Hamburger Umland wird die Flächensuche für Unternehmen immer schwieriger, so dass sie immer weiter in die Peripherie ziehen müssen. So mussten beispielsweise Ikea und Noerpel nach Elsdorf sowie Globetrotter nach Ludwigslust ausweichen. Aufgrund ihrer Anforderungen wären alle Drei in der Hansestadt nicht ansiedelbar gewesen. Herausforderungen in diesen Regionen sind jedoch, Fachkräfte zu finden bzw. erfahrene Mitarbeiter dorthin mitzunehmen.



Des Weiteren sind größere Greeenfieldentwicklungen in Hamburg und im Umland fast nicht mehr möglich. Somit wird der Zwang zu Brownfieldentwicklungen im alten Bestand deutlich zunehmen. Die Steigerung der Bodenpreise, Kosten für Dekontaminierung, Gründungsthemen werden die Baupreise und demzufolge die Mieten für Gewerbeflächen auf über 6 Euro/m² steigen lassen.