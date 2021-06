Hamburg: Drei neue Unternehmen ziehen nach Billbrook

Engel & Völkers Commercial Hamburg hat trotz des anhaltenden Flächenmangels in der Hansestadt erfolgreich Gewerbeflächen an drei Unternehmen am Wirtschaftsstandort Hamburg-Billbrook vermittelt. „Dabei muss man feststellen, dass die jeweilig erzielten Kaufpreise in der Lage aufgrund des anhaltenden Flächenmangels in der Hansestadt neue Dimensionen erreicht haben“, unterstreicht Anton Hansen, Leiter Industrie- und Logistikimmobilien bei Engel & Völkers Commercial Hamburg.

.

Auf dem rd. 3.372 m² großen Grundstück in der Billstraße 148 hat die Meerbiocare GmbH zur Lagerung von Lebensmitteln ca. 2.874 m² Gewerbefläche gekauft. Die Gesamtnutzfläche verteilt sich auf ca. 340 m² Freifläche, auf drei Hallenflächen im EG/UG (ca. 550 m²), auf weitere Hallenflächen inkl. Kühllager (ca. 1.982 m²) sowie auf ca. 342 m² Bürofläche. Verkäufer war die GBS Rolf Schwarz GmbH Co. KG.



Die WiWa-Kampfmittelbergung GmbH hat auf dem rd. 2.400 m² großen Grundstück in der Billstraße 222 ca. 1.040 m² Gewerbefläche gekauft. Die Immobilie aus dem Baujahr 1971/1972 verfügt über ca. 800 m² Hallen- und ca. 240 m² Bürofläche im Unter- und Erdgeschoss. Verkäufer war eine Privatperson.



Der Winterdienst Borchers hat in der Berzeliusstraße 19 (Grundstücksfläche ca. 4.319 m²) rd. 1.822 m² Gewerbefläche gekauft. Sie verteilt sich auf ca. 1.250 m² Hallen- und ca. 572 m² Bürofläche. Die Gebäude stammen aus den Jahren 1950 und 1974. Verkäufer war eine Kommanditgesellschaft.