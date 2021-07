Hamburg: Dienstleister mietet 30.000 m² Lagerfläche

In Hamburg Altenwerder hat die Logivest eine Logistikimmobilie mit circa 30.000 m² Büro- und Lagerfläche an einen Dienstleister für rieselfähige Güter aus dem Food- und Non-Food-Bereich vermittelt. Laut ersten Informationen handelt es sich dabei um die Anmietung von Greiwing Logistics for you, die zu den größten Deals auf dem Logistikmarkt im ersten Halbjahr gehört [wir berichteten]. Die Flächen sind bereits im Juli 2021 bezogen worden.

.

Das Objekt befindet sich auf einem rund 70.000 m² großen Areal unweit des Hamburger Hafens und direkt an der Autobahn A 7 mit sehr guter Anbindung an den Hamburger Flughafen. Die Andienung erfolgt über mehrere Rampen. Unterteilt in vier abschließbare Hallenabschnitte kann die Fläche individuell eingesetzt und die einzelnen Bereiche unabhängig voneinander genutzt werden.



„Bereits im letzten Jahr 2020 konnten wir die Logistikspezialisten bei der sehr kurzfristigen Anmietung einer Fläche in unterstützen. Um so mehr freut es mich, dass wir erneut eine Immobilie gefunden haben, die exakt den Vorstellungen des Unternehmens entspricht“, so Marvin Hesse, Teamleader Industrial and Logistics Letting bei der Logivest in Hamburg.