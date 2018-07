Deutsche Wohnen steigt bei Pflegen & Wohnen ein

Der US-Investor Oaktree reicht einen Minderheitsanteil an dem erst im letzten Jahr erworbenen Pflegeheim-Betreiber Pflegen & Wohnen [wir berichteten] an die Deutsche Wohnen AG weiter, die sich damit einen Zugang zum Hamburger Pflegemarkt sichert. Marktbeobachter gehen davon aus, dass der US-Fonds angesichts der guten Marktlage seine Anteile an Hamburgs größten Betreiber von Altenheimen kurz- bis mittelfristig vollständig versilbern wird. Eine offizielle Stellungnahme liegt bis dato aber nicht vor.

