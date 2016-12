Hamburg - Deutsche Post DHL plant Errichtung eines innovativen Logistikzentrums

DHL plant die Errichtung eines Paketzentrums im Hamburger Logistikpark HUB+Neuland. Ab 2020 soll der neue Logistikstandort seinen Betrieb aufnehmen und rund 1.200 Arbeitsplätze schaffen. Die geplante Investitionssumme liegt bei über 200 Mio. Euro. Nach Aussagen von Uwe Brinks, dem Produktionschef der DHL-Sparte für die Brief und Paketlogistik wird das neue Projekt Hamburg zum bedeutendsten nordeuropäischen Logistikstandort machen.

Das neue Logistikzentrum an der Autobahn A1 wird laut DHLl hinsichtlich seiner klimafreundlichen Auslegung Modellcharakter haben. Zur Nachhaltigkeit des Objektes sollen unter anderem begrünte Dächer sowie Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung beitragen. Darüber hinaus kündigte DHL an, in Hamburg die ersten...

[…]