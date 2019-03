Hamburg Commercial Bank treibt Umbau voran

Die ehemalige HSH Nordbank - jetzt Hamburg Commercial Bank AG - hat ihre Privatisierung abgeschlossen und ihre erste Bilanz unter neuem Namen vorgelegt: Das Konzernergebnis liegt bei 77 Millionen Euro nach Steuern (-528 Mio. Euro), die Altlasten seien nahezu komplett abgebaut und der Verwaltungsaufwand konnte laut CEO Stefan Ermisch um 16 Prozent gesenkt werden. Die bittere Pille: Um die Transformation weiter voranzutreiben und profitabel zu werden, wird in den nächsten beiden Jahren fast jeder zweite Arbeitsplatz von den insgesamt 1.700 wegfallen. „Wir konzentrieren uns im laufenden Jahr auf die Steigerung der operativen Performance und wollen unsere Rentabilität deutlich erhöhen. Dafür werden wir den tiefgreifenden Umbau der Bank weiterhin zügig und stringent fortführen“, sagte CEO Stefan Ermisch.

Sondereffekte und Privatisierung prägen Konzernergebnis

Das Ergebnis vor Steuern von 97 (-453) Mio. Euro profitierte von einer guten Entwicklung im operativen Geschäft ebenso wie von Einsparerfolgen auf der Kostenseite. Daneben wurde das Konzernergebnis von Sondereffekten im Zuge der neu zu ordnenden Passivseite der Bilanz und von hohen Privatisierungskosten beeinflusst. Allein die Aufwendungen für die Restrukturierung der Bank belasteten das Ergebnis mit -366 (-66) Mio. Euro. Die im Jahr 2018 letztmalig laufenden Gebühren für die Garantie und die Einmalzahlung für deren Aufhebung schlug mit -158 (-149) Mio. Euro zu Buche. Nach Steuern lag das Konzernergebnis bei 77 (-528) Mio. Euro.



Der Gesamtertrag im Konzern stieg leicht auf 1.586 (1.547) Mio. Euro und wurde vom Zinsüberschuss in Höhe von 1.592 (880) Mio. Euro getragen, der neben den Erträgen aus dem operativen Geschäft auch die Neubewertung hybrider Finanzinstrumente beinhaltet.



Neugeschäft nahezu auf Vorjahresniveau

Das Neugeschäft erreichte mit 8,4 (8,6) Mrd. Euro nahezu das Vorjahresniveau und die Margen zeigten bereits spürbar die konsequente Ertragsfokussierung der Bank. Im Bereich Immobilienkunden lag das neu kontrahierte Geschäft bei 4,6 (4,7) Mrd. Euro, im Shipping bei 1,0 (0,5) Mrd. Euro. Finanzierungen für klassische Firmenkunden wurden mit Blick auf den wettbewerbsbedingten Margendruck gebremst und es wurde Neugeschäft in Höhe von 2,8 (3,1) Mrd. Euro geschrieben.



Auf der Kostenseite hat die Bank weitere Erfolge erzielt und den Verwaltungsaufwand um 16 % auf -402 (-481) Mio. Euro gesenkt. Der Personalaufwand sank auf -198 (-230) Mio. Euro und spiegelt die reduzierte Mitarbeiterzahl im Konzern von 1.716 (31.12.2018: 1.926, Vollzeitarbeitskräfte). Der Sachaufwand verringerte sich auf -186 (-215) Mio. Euro und die Abschreibungen auf Sachanlagen auf -18 (-36) Mio. Euro.



Die harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) wurde gegenüber Vorjahr weiter auf 18,5 % (Ende 2017: 15,4 %) verbessert und liegt damit auch im Marktvergleich auf einem sehr hohen Niveau. Zu dem Anstieg trugen insbesondere die reduzierten Risikoaktiva (RWA) bei, die mit dem rückläufigen Geschäftsvolumen in der Abbaubank und geringeren Marktrisiken einhergingen. Die Leverage Ratio festigte sich mit 7,4 (7,7) % auf einem guten und weit über den regulatorischen Anforderungen liegenden Wert.



Die Konzernbilanzsumme verringerte sich erwartungsgemäß und insbesondere mit dem Verkauf leistungsgestörter Altkredite um rund ein Fünftel auf 55 (70) Mrd. Euro.