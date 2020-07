Büromarkt Hamburg: Angebotsgedämpfte Marktsituation setzt sich fort

Der Büroflächenumsatz in Hamburg lag im ersten Halbjahr 2020 mit rd. 170.000 m² um 46 % unter dem Resultat des Vorjahres mit 315.000 m². Dieses Ergebnis ist für Oliver Horstmann, Mitglied der Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Commercial Hamburg, nicht überraschend: „Es wäre zu eindimensional diese Entwicklung allein an der Corona-Krise festzumachen. Vielmehr hat sich auch schon im ersten Quartal die seit mehr zehn Jahren in Folge zu beobachtende, angebotsgedämpfte Marktsituation weiter fortgesetzt“. Demzufolge werden seiner Meinung nach auch die Mieten, die im Durchschnitt bei 17,70 Euro/m² (Vorjahr: 17,00 Euro/m²) und in der Spitze bei 30,50 Euro/m² (28,00 Euro/m²) liegen, nicht nachgeben. Ein Grund dafür seien u.a. auch die gestiegenen Baukosten.

Die Marktentwicklungen im ersten Halbjahr 2020

• Der seit dem Jahr 2010 kontinuierlich sinkende Leerstand (ca. 1,3 Mio. m²) ist gegenüber dem Halbjahr 2019 um 0,1 Prozentpunkte erstmalig gestiegen und liegt aktuell bei rd. 430.000 m² (3,1 %). Der Büroflächenbestand beträgt unverändert ca. 13,9 Mio. m².

• Das Vermietungsvolumen nach Lagen ist im Hamburger Westen durch die beiden Anmietungen von Wärtsila SAM Electronics in der Behringsstraße 120 (ca. 5.926 m²) und in der Gasstraße 18 (ca. 5.737 m²) [wir berichteten] um 8,1 Prozentpunkte auf 16,3 % gestiegen. Zugelegt haben auch die City um 9,3 Prozentpunkte auf 28,4 % und die City-Süd um 5 Prozentpunkte auf 18,7 %.

• Bei der Betrachtung nach Branchen hat das Bauwesen (Vermietung, Verpachtung, Verkauf) um 12,7 Prozentpunkte auf einen Anteil am Vermietungsvolumen von 19,8 % zugelegt. Am stärksten sind die unternehmensnahen Dienstleister mit 26,6 % (+ 9,8 Prozentpunkte). Der Handel hat dem hingegen 15 Prozentpunkte verloren und kommt nur noch auf einen Anteil von 0,4 % des Vermietungsvolumens.

• 92 % aller Mietverträge wurden in den Größenklassen bis zu 2.000 m² abgeschlossen. Das entspricht 67 % des gesamten Flächenumsatzes.