Hamburg behauptet Spitzenposition im deutschen Hotelmarkt

Der Hotelimmobilienspezialist Christie & Co hat heute seinen aktuellen „Market Snapshot“ für den Hamburger Hotelmarkt veröffentlicht. Die Analyse zeigt: die Hansestadt bleibt einer der leistungsstärksten Hotelstandorte Deutschlands und überzeugt mit stabiler Nachfrage, hoher Auslastung und wachsendem Investoreninteresse.

.

Mit einer Auslastung von 75 % und einem RevPAR von 96,9 Euro im ersten Halbjahr 2025 bleibt die Stadt unter den führenden Hotelmärkten Deutschlands. Die Nachfrage wird vor allem durch nationale Gäste und große Events, wie den Hafengeburtstag und die Internorga, getragen.



Auch der Investmentmarkt zieht an: Das Transaktionsvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr mit einem Ergebnis von auf 102 Millionen Euro mehr als verdoppelt, was trotz des relativ bescheidenen absoluten Transaktionsvolumens des Marktes in Deutschland eine verstärkte Investorenaktivität widerspiegelt. Auffällig ist der gestiegene Anteil lokaler Investoren in der Hansestadt, was auf zunehmendes Vertrauen in den Standort hindeutet.



Im ersten Halbjahr gingen mehrere Deals über die Bühne:

• AccorInvest kaufte das Ibis-Hotel mit insgesamt 448 Zimmern von der Württembergische [wir berichteten].

• Die Plaza Hotel Group hat das Ibis Budget in Hamburg-Altona mit insgesamt 181 von Union Investment erworben [wir berichteten].

• Guldsmeden Hotels hat das Kontorhaus am Cremon 36 mit 210 Zimmern von der Gloram GmbH erworben.

• Die BI Grundstücksgesellschaft mbH hat das Bridge Inn Hotel mit 99 Zimmern an einen nicht näher benannten Investor verkauft [wir berichteten].

• PGIM Real Estate hat das Adina Apartment Hotel Speicherstadt mit 202 Zimmern von der Commerz Real erworben [wir berichteten].



Die Hotelpipeline umfasst 21 Projekte mit rund 3.400 neuen Zimmern – von Luxusmarken wie Conrad und Hyatt Centric bis hin zu modernen Konzepten wie Pullman, Moxy und Stay KooooK. Die Hansestadt Hamburg baut damit ihre Rolle als vielseitiger Hotelstandort weiter aus.



„Hamburg überzeugt durch eine gesunde Mischung aus Freizeit- und Geschäftsreisen, als Logistik- und Kreuzfahrtzentrum sowie durch eine stabile wirtschaftliche Basis“, sagt Lauranne D’Haene, Analyst Advisory & Valuation Services. „Die Stadt bleibt ein attraktiver Standort für Hotelinvestitionen – sowohl für nationale als auch internationale Investoren.“