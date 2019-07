Hamborner übernimmt planmäßig in Bamberg

Die Hamborner REIT AG startet erfolgreich ins zweite Halbjahr 2019 und kann den Besitzübergang für eine weitere Immobilie vermelden. In der vergangenen Woche ist das Anfang Oktober 2018 erworbene Objekt in Bamberg planmäßig in das Portfolio übergegangen [Hamborner kauft Büro- und Geschäftshaus in Bamberg für 15 Mio. Euro].

.

Bei dem Ankaufsobjekt handelt es sich um eine moderne Büro- und Einzelhandelsimmobilie aus dem Jahr 2013, das ca. 2,5 Kilometer von der Bamberger Innenstadt entfernt im Stadtteil Ost liegt. Der Standort Bamberg-Ost zeichnet sich nicht nur durch die zentrale Lage sondern auch durch seine optimale verkehrstechnische Anbindung und die hohe Bevölkerungsdichte aus.



Hauptmieter des rund 6.100 m² großen Objekts ist der Lebensmitteleinzelhändler Edeka, der sich mit einem langfristigen Mietvertrag an den Standort gebunden hat. Neben den Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss verfügt die Immobilie über vier Obergeschosse, in der mehrere zeitgemäße Büroeinheiten untergebracht sind. Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei rund acht Jahren. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 14,9 Millionen Euro. Bei jährlichen Mieterträgen von 0,84 Millionen Euro beträgt die Bruttoanfangsrendite 5,6 Prozent.