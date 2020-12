Hamborner stößt weitere innerstädtische Retailimmobilien ab

Die Hamborner REIT AG konnte im Rahmen verschiedener Transaktionen mehrere Retailimmobilien verkaufen. Wie die Gesellschaft mitteilt, konnten insgesamt neun weitere, vorwiegend kleinere, innerstädtische Geschäftshäuser am Markt platziert werden. Dabei handelt es sich um die Objekte in Frankfurt, Wiesbaden, Augsburg, Kaiserslautern, Koblenz, Rheine, Krefeld, Oberhausen und Lüdenscheid.

.

Unter Berücksichtigung der bereits im dritten Quartal veräußerten Immobilien belaufen sich die Verkaufspreise auf insgesamt rd. 59,1 Mio. Euro und liegen damit ca. 2 % über dem Verkehrswert der elf Objekte zum 30. Juni 2020. Die annualisierte Gesamtmiete der Objekte betrug zuletzt rd. 3,9 Mio. Euro. Der Ergebnisbeitrag aus den Verkäufen beläuft sich auf rd. 23,8 Mio. Euro. Der Besitzübergang der Immobilie in Osnabrück hat bereits am 1. September 2020 stattgefunden. Die weiteren Objekte werden voraussichtlich im ersten Quartal 2021 in den Besitz institutioneller und privater Käufer übergehen.



Zu den jetzt verkauften Immobilien gehören folgende Standorte:

• Kirchgasse 21 in Wiesbaden

• Bahnhofstraße 2 in Augsburg

• Fackelstraße 12-14 in Kaiserslautern

• Löhrstraße 40 in Koblenz

• Emsstraße 10-12 in Rheine

• Hochstraße 123-125 in Krefeld

• Marktstraße 69 in Oberhausen

• Wilhelmstraße 9 in Lüdenscheid



Angesichts der zunehmenden Dynamik an den Transaktionsmärkten sowie der weiterhin intensiven Vermarktungsaktivitäten ist die Gesellschaft zuversichtlich, in den kommenden Monaten weitere Verkaufserfolge zu erzielen und den Anteil der innerstädtischen Geschäftshäuser am Gesamtportfolio weiter zu reduzieren. Darüber hinaus prüft Hamborner zwecks sukzessiver Reinvestition der Verkaufserlöse kontinuierlich diverse Ankaufsopportunitäten.