Hamborner REIT übernimmt zwei Immobilien zum Jahresauftakt

O³

Die Hamborner REIT AG startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017 und kann die Besitzübergänge für zwei weitere Immobilien vermelden. Mit dem Jahreswechsel sind das Geschäftshaus „DOMI“ in Dortmund (31.12.2016) sowie die Büroimmobilie „O3“ in Köln (02.01.2017) in das Portfolio übergegangen.

„Mit “DOMI„ und “O³„ haben wir zwei moderne und hochwertige Immobilien erworben, die unserer Akquisitionsstrategie entsprechen und unser Portfolio ideal ergänzen. Die Qualität der Objekte, Mieterstruktur, Vermietungssituation und nicht zuletzt die Attraktivität der Standorte haben uns von den Investitionen überzeugt. Wir freuen uns, dass die Voraussetzungen für die Besitzübergänge zügig geschaffen werden konnten und die beiden Objekte nun für das gesamte Jahr 2017 zu Mieterträgen und FFO beitragen“, so die Hamborner Vorstände Dr. Rüdiger Mrotzek und Hans Richard Schmitz.



Der Kaufvertrag für das Geschäftshaus „DOMI“ in der Dortmunder Innenstadt wurde Ende September 2016 beurkundet [Hamborner kauft Geschäftshaus in Dortmunder Toplage]. Der Kaufpreis beläuft sich auf 30,8 Mio. Euro und die jährlichen Mieterträge liegen bei 1,6 Mio. Euro. Der Kaufvertrag für das Kölner „O3“ wurde erst Ende November 2016 unterzeichnet [Hamborner kauft Büroimmobilie „O3“ in Köln ]. Das Objekt mit einem Investitionsvolumen von 49,0 Mio. Euro konnte nun etwas früher als erwartet in den Besitz der Gesellschaft übergehen. Mit den 26.500 m² Mietfläche wird Hamborner jährlich rund 2,8 Mio. Euro Mieterträge erzielen.