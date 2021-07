Die Hamborner REIT AG hat gestern den Kaufvertrag für ein Büroobjekt in Stuttgart unterzeichnet. Bei dem Ankaufsobjekt handelt es sich um eine Multi-Tenant-Büroimmobilie, welche in den 1990er Jahren am etablierten Büro- und Gewerbestandort „Wallgraben“ im Stadtbezirk Vaihingen errichtet wurde. Der Standort zeichnet sich durch seine hervorragende infrastrukturelle Anbindung, konstant niedrige…

[…]