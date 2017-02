Hamborner REIT engagiert sich in Berlin-Marzahn

In kurzer Taktung vermeldet die Hamborner REIT AG deutlichen Zuwachs im Substanzgeschäft attraktiver Einzelhandelsflächen in Citylagen: Nachdem gleich zu Jahresbeginn vielversprechende Immobilien in Dortmund (das Geschäftshaus „Domi“) und in Köln (der Bürokomplex „O3“) unter die Fittiche der Duisburger geholt wurden, ist jetzt in Berlin der Federstrich unter einen Kaufvertrag gesetzt worden. Der Bestandshalter übernimmt das zehn Jahre alte Nahversorgungszentrum Märkische Allee 166-172 in Berlin-Marzahn, das direkt an der frequentierten Verkehrsachse und gleichzeitig in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Wohngebiet liegt. Als Ankermieter der 6.500 m² fungiert der Lebensmittelfilialist Kaufland. Kleinere Händler und Dienstleister des täglichen Bedarfs ergänzen das Angebotsrepertoire, zudem hält das Einkaufszentrum 280 eigene Parkplätze vor.

.

Laut Hamborner liegt die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge bei rund neun Jahren. Die jährlichen Mieterlöse werden auf 0,9 Millionen Euro, die Bruttoanfangsrendite auf 5,3 Prozent taxiert. Sie fungieren als Fundament für die stets angestrebten, stabilen Mieterlöse. Das Berliner Einzelhandelsobjekt wurde von einem ausländischen Fonds, der von LaSalle Investment Management beraten wird, verkauft; BNP Paribas Real Estate war als Mittler tätig. Die Besitzübertragung des Zentrums ist für das Ende des ersten Quartals 2017 avisiert.