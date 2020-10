Hamborner REIT beschließt Dividende von 0,47 Euro je Aktie

Gestern fand in virtueller Form die diesjährige Hauptversammlung der Hamborner REIT AG statt. Dabei wurden sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit gebilligt.

.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Nachdem die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Bärbel Schomberg nach neunjähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stand, wählte die Hauptversammlung im Rahmen der regulären Neuwahl des Gremiums die vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidatin Maria Teresa Dreo, Vorstandsdirektorin der ARWAG Holding AG, Wien, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat. Mit Ablauf der Hauptversammlung sind zudem zwei Arbeitnehmervertreter aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Die vakant gewordenen Sitze wurden von neuen Hamborner-Mitarbeitern übernommen.



Die amtierenden Mitglieder der Anteilseignerseite Dr. Andreas Mattner, Claus-Matthias Böge, Rolf Glessing, Ulrich Graebner sowie Christel Kaufmann-Hocker wurden darüber hinaus für weitere fünf Jahre in ihrem Amt bestätigt.



Die Nachfolge im Aufsichtsratsvorsitz tritt der bisherige stellvertretende Vorsitzende Dr. Andreas Mattner an, welcher in der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen Aufsichtsratssitzung zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt wurde. Herr Claus-Matthias Böge ist neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.



Dividende

Des Weiteren hat die heutige Hauptversammlung den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat bestätigt und eine Dividendenzahlung für das zurückliegende Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 0,47 Euro je Aktie beschlossen. Unter Berücksichtigung des heutigen Xetra-Schlusskurses entspricht dies einer Dividendenrendite von 5,2 %.



Mit Zustimmung der Hauptversammlung bietet das Unternehmen seinen ihren Aktionären in diesem Jahr erstmals eine sog. Aktiendividende an. Aktionären, die an einer unkomplizierten Reinvestition ihrer Dividendenansprüche interessiert sind, bietet sich hierdurch die Möglichkeit, anstelle einer Bardividende, Aktien der Hamborner REIT AG zu erhalten.



Interessierte Aktionäre werden schriftlich von ihrer depotführenden Bank informiert und können bis zum 26. Oktober 2020 von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Die Auszahlung der Bardividende sowie die Zuteilung der neuen Aktien erfolgen voraussichtlich am 9. November 2020.



Umstellung auf Namensaktien

Die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Umstellung der auf den Inhaber lautenden Aktien auf Namensaktien wurde im Rahmen der Hauptversammlung ebenfalls mit großer Zustimmung beschlossen. Die Umstellung erfolgt voraussichtlich zum Ende des vierten Quartals 2020 bzw. im ersten Quartal 2021.