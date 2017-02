Hamborner kauft „Market Oberfranken“

Die Hamborner REIT AG kann nach der Akquisition eines Nahversorgungszentrums in Berlin in der vergangenen Woche die Unterzeichnung eines weiteren Kaufvertrags vermelden. Die Gesellschaft hat am gestrigen Tag den Vertrag für den Ankauf des Fachmarktzentrums „Market Oberfranken“ in Hallstadt beurkundet. Verkäufer der Immobilie ist ein von GLL Real Estate Partners GmbH gemanagter Fonds.

Das moderne Ankaufsobjekt mit einer Mietfläche von rund 21.800 m² befindet sich in einem gewachsenen Gewerbegebiet der oberfränkischen Gemeinde Hallstadt und liegt ca. fünf Kilometer vom Zentrum der Stadt Bamberg entfernt. Der Standort profitiert nicht nur von der unmittelbaren Nähe zu Bamberg sondern auch von einem wachstumsstarken überregionalen Einzugsgebiet und seiner guten verkehrstechnischen Anbindung. Zu den Hauptmietern der Immobilie gehören die Drogeriekette Müller, tegut, C&A, Expert und Aldi. Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei rund 8 Jahren. Die jährlichen Mieterträge werden sich auf 2,5 Millionen Euro belaufen. Der Kaufpreis beträgt 40,5 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung durchzuführender Mieterausbauten in Höhe von ca. 3,2 Millionen Euro liegt die Bruttoanfangsrendite bei 5,7 Prozent. Der Besitzübergang wird voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2017 stattfinden.