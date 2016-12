Hamborner kauft das Passauer Neustiftcenter

Nach dem Ankauf der Kölner Büroimmobilie O3 zu Anfang Dezember kann die Hamborner REIT AG nun kurz vor Jahresende eine weitere Immobilientransaktion vermelden. Das Unternehmen erweitert sein Portfolio mit dem Kauf eines Fachmarktzentrums in der bayerischen Drei-Flüsse-Stadt Passau für 14,9 Mio. Euro. Insgesamt unterzeichnete die Hamborner im Geschäftsjahr 2016 Kaufverträge für insgesamt sieben Objekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 240 Mio. Euro.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Hamborner REIT AG Passau

Das Passauer „Neustiftcenter“ wird derzeit im gleichnamigen Ortsteil Neustift in der Steinbachstraße errichtet. Nach Fertigstellung wird der Lebensmitteleinzelhändler Rewe rund die Hälfte der Gesamtmietfläche von ca. 4.300 m² beziehen. Weitere Flächen wurden unter anderem an die Volksbank sowie eine Apotheke und einen Optiker vermietet.



Die gewichtete Laufzeit der Mietverträge liegt bei ca. 11,5 Jahren. Bei jährlichen Mieterträgen in Höhe von rund 0,9 Mio. Euro beträgt die Bruttoanfangsrendite 5,8 Prozent. Verkäufer der Immobilie ist eine Objektgesellschaft von Meier Bau und Heinz Rosenberger. Die Kaufpreiszahlung und der Besitzübergang werden unmittelbar nach Fertigstellung des Objekts und dem Einzug der Mieter, voraussichtlich im vierten Quartal 2017, stattfinden. Die Consens GmbH war im Rahmen der Transaktion als Makler tätig.