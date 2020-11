Hamborner erwirbt Nahversorgungszentrum in Dietzenbach

Die Hamborner REIT AG hat den Kaufvertrag für ein Nahversorgungszentrum im hessischen Dietzenbach unterzeichnet. Das im Jahr 2011 in ansprechender Architektur errichtete Objekt befindet sich in zentraler und etablierter Lage, unmittelbar angrenzend an die örtliche S-Bahn-Station mit direkter Anbindung an die Frankfurter Innenstadt.

Die Retailimmobilie am am Masayaplatz 3 wurde 2011/2012 von Ten Brinke errichtet [wir berichteten]. Größter Mieter der Immobilie ist der Lebensmitteleinzelhändler Tegut, welcher etwa 45% der Gesamtmietfläche von rd. 4.800 m² belegt. Weitere Hauptmieter sind die ebenfalls auf die tägliche Nahversorgung ausgerichteten Unternehmen Lidl und dm. Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei rund 5,7 Jahren. Die jährlichen Mieterträge belaufen sich auf 0,76 Mio. Euro.



Verkäufer der Immobilie ist ein Family Office, auf dessen Wunsch zunächst Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart wurde. Die Kaufpreiszahlung und der Besitzübergang werden voraussichtlich Ende 2020 bzw. Anfang 2021 stattfinden.