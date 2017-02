Hamborner erhöht Dividende

Die Hamborner REIT AG blickt auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Nach vorläufigen noch nicht testierten Jahresabschlusszahlen betragen die Miet- und Pachterlöse 61,8 Millionen Euro und haben sich damit insbesondere aufgrund der Neuinvestitionen gegenüber 2015 um 9,4 Millionen Euro bzw. 17,9 Prozent erhöht. Auf vergleichbarer Basis - d. h. bei Immobilien, die sich 2015 und 2016 ganzjährig im Bestand befanden („like for like“) - liegen die Miet- und Pachterlöse 1,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Leerstandsquote bewegt sich unter Berücksichtigung vereinbarter Mietgarantien mit 1,3 Prozent noch unter dem bereits sehr niedrigen Niveau des Vorjahres (1,9 Prozent). Vor dem Hintergrund der nachhaltig guten Geschäftsentwicklung beabsichtigt die Gesellschaft, der Hauptversammlung am 10. Mai 2017 eine Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2016 von 42 Cent auf 43 Cent je Aktie vorzuschlagen.

.

Das Ergebnis vor Finanzierungstätigkeit und Steuern (EBIT) liegt im Berichtsjahr bei 31,7 Millionen Euro (Vorjahr: 27,1 Millionen Euro). Nach Abzug des Finanzergebnisses ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 17,4 Millionen Euro, der mit 26,5 Prozent deutlich über dem Vorjahresniveau liegt (13,8 Millionen Euro). Der FFO (Funds from Operations) als maßgebliche Kennzahl für die operative Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ist im Jahr 2016 auf 36,1 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 29,2 Millionen Euro). Mit 23,5 Prozent übertrifft der FFO-Anstieg die noch im Zwischenbericht zum dritten Quartal prognostizierten 20 Prozent. Die Steigerung ist insbesondere auf die erhöhten Mieteinnahmen infolge der Immobilienakquisitionen der Jahre 2015 und 2016 zurückzuführen. Bei einer gegenüber dem Vorjahr um 17,7 Millionen erhöhten Aktienanzahl beträgt der FFO je Aktie 0,45 Euro.



Auch der Wert des Immobilienportfolios erhöhte sich 2016 deutlich. Die jährliche Neubewertung der Bestandsimmobilien führte zu einer Wertsteigerung „like for like“ von 36,5 Millionen Euro bzw. + 4,1 Prozent. Das Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr Investitionen in fünf Immobilien in Höhe von insgesamt 179,7 Millionen Euro getätigt, die sich ebenfalls als wertsteigernd erwiesen. Die Summe der Verkehrswerte der zugegangenen Objekte liegt zum Jahresende bei 189,4 Millionen Euro und damit 9,7 Millionen Euro über den Kaufpreisen der fünf Immobilien. Unter Berücksichtigung der Neuinvestitionen sowie der Steigerung der Verkehrswerte beläuft sich der Gesamtwert des Hamborner Portfolios zum 31. Dezember 2016 auf 1.115 Millionen Euro (Vorjahr: 900 Millionen Euro).



Auch die Finanzlage der Gesellschaft ist weiterhin sehr komfortabel. Der Loan to Value (LTV) beträgt 30,1 Prozent (Vorjahr 35,0 Prozent). Die REIT-Eigenkapitalquote von 67,8 Prozent (Vorjahr 61,5 Prozent) liegt weiterhin deutlich über den nach REIT-Gesetz geforderten 45 Prozent.