Hamborner bestätigt vorläufige Zahlen

Die Hamborner REIT AG bestätigt mit der heutigen Veröffentlichung des Geschäftsberichts die im Rahmen der Veröffentlichung des vorläufigen Jahresergebnisses vermeldeten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025.

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Das operative Geschäft entwickelte sich weitgehend stabil und planmäßig. Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 90,3 Mio. Euro und lagen damit 2,9 % unter dem Niveau des Vorjahres. Der Rückgang ist insbesondere auf die im ersten Halbjahr 2025 erfolgten Abgänge von Bestandsimmobilien zurückzuführen. Beeinflusst durch die Mietrückgänge sowie erhöhte Kostenbelastungen reduzierten sich die Funds from Operations (FFO) gegenüber dem Vorjahr um 5,7 % auf 48,6 Mio. Euro bzw. 0,60 Euro je Aktie. Damit ist es der Gesellschaft gelungen, ihre Umsatzprognose vollumfänglich zu erfüllen und ihr Ertragsziel zu übertreffen.



Auf Grundlage der turnusmäßigen externen Bewertung des Bestandsportfolios, die erstmals durch den neuen Gutachter Savills durchgeführt wurde, verminderte sich der Verkehrswert des Immobilienportfolios (like-for-like) um 65,1 Mio. Euro bzw. 4,6 %. Die Wertanpassungen waren dabei im Wesentlichen auf die individuelle Marktentwicklung sowie auf einen erhöhten Investitionsbedarf an einzelnen Immobilienstandorten zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Jahresendbewertung belief sich der Verkehrswert des Immobilienportfolios zum 31. Dezember 2025 auf 1,349 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie reduzierte sich im Vorjahresvergleich um 7,3 % auf 9,07 Euro.



Die Finanzsituation der Gesellschaft verblieb mit einer REIT-Eigenkapitalquote von 54,7 % sowie einem Loan-to-value (LTV) von 44,3 % weiterhin komfortabel.



Auch auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft ihre weitgehend stabile Geschäftsentwicklung fortsetzen. Sowohl die Vermietungsquote (96,5 %) als auch die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT; 5,3 Jahre) lagen zum 31. Dezember 2025 auf konstant hohem Niveau.



Vor dem Hintergrund der weitgehend planmäßigen Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 und unter Berücksichtigung der definierten Ausschüttungsquote von 60 % bis 70 % des operativen Ergebnisses (FFO), beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,39 Euro je Aktie vorzuschlagen. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs entspräche dies einer Dividendenrendite von circa 8,2 %.