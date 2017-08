Hama Trucks kauft 28.500 m² im GVZ Region Augsburg

Hama Trucks hat 28.500 m² im GVZ Region Augsburg gekauft. Der Komplettanbieter für Nutzfahrzeuge plant auf der Grundstücksfläche Werkstatt- und Bürogebäude. Die Investitionssumme beträgt 8,5 Millionen Euro.

Hama Trucks setzt auf autobahnnahe Standorte und deshalb auf das GVZ Region Augsburg, das mit diesem Verkauf einen Vermarkungsstand von 80 Prozent erreicht hat. Auf dem Gelände an der Karlsruher / Ecke Koblenzer Straße entsteht ein Neubau mit 3.000 m² Werkstatt- und Büroflächen für ein umfassendes Komplettangebot aus Service, Verkauf und Vermietung von Nutzfahrzeugen für kleine und mittlere Unternehmen der Logistikbranche. Die Haller GmbH & Co. KG aus Gersthofen, u. a. Vertragspartner von Iveco und Fiat Professional, übernimmt als Mieter einen Teil der Gebäude- und Stellflächen.



Mit dem Bau auf dem Gelände wird voraussichtlich im November 2017 gestartet. Die Inbetriebnahme ist für 2018 geplant. Hama Trucks wird mit 11 Mitarbeitern in das neue Gebäude einziehen und plant weitere Arbeits- und Ausbildungsplätze in Büro und Werkstatt. Haller verlagert seinen bisherigen Standort in Gersthofen inklusive der 40-köpfigen Belegschaft ins GVZ Region Augsburg. Ausschlaggebend für die Investition war die direkte Lage am Kreuzungspunkt der A8 Stuttgart-München und der Bundesstraße zwischen Donauwörth und Landsberg.



Augsburg gehört neben weiteren Standorten in Ulm, dem österreichischen Hörsching und Istanbul zu den Orten an denen die Firmen der Gruppe aktiv sind. Dazu zählen die TC Trucks Center GmbH (DE) und MG Handel GmbH (AT) für den Handel mit Nutzfahrzeugen. Die Fahrzeugvermietung übernehmen die ZM Nutzfahrzeuge GmbH (DE), Hama Austria GmbH, die ebenfalls in Österreich ansässige MG Finlease GmbH, und die Hama Oto Kiralama in Istanbul.