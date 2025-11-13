Hallstadt: Reno eröffnet neuen Store im Market Oberfranken

Völkel Real Estate füllt die ehemalige Fläche von MyShoes wieder mit Schuhen: Mit der Kienast-Gruppe hat gestern der Schuhstore Reno als neuer, langfristiger Mieter im Market Oberfranken eröffnet.

.

„Wir kommen mit Damen-, Herren- und Kinderschuhen ins Market Oberfranken. Mit unseren sportlichen Klassikern von Skechers, Puma, Adidas und Nike sowie den eleganten Designs von Rieker, Marco Tozzi und Hummel decken wir die ganze Bandbreite modischer und funktionaler Schuhe für die ganze Familie ab“, sagt Jörg Warneke, Prokurist der Kienast Gruppe.



„Wir freuen uns sehr, dass wir Reno für das Market Oberfranken gewinnen konnten. Reno passt hervorragend in unser familienfreundliches Center und ergänzt den Branchenmix mit Schuhen mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis“, sagt Martina Schmitt, Center Managerin im Market Oberfranken bei Völkel Real Estate.



Auch die Hamborner REIT AG, in deren Auftrag Völkel Real Estate das Market Oberfranken in der Michelinstraße 142 betreut, begrüßt die langfristige Ansiedlung: „Die erfolgreiche Nachvermietung ist ein wichtiger Schritt, um die Attraktivität des Centers weiter zu steigern, neue Impulse für die Zukunft zu setzen und den Kunden und Mietern ein starkes, lebendiges Umfeld zu bieten“, so die Gesellschaft.