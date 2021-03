Halloren mietet 70 m² in der Inneren Altstadt von Dresden

Die Halloren Schokoladenfabrik AG aus Halle ist neuer Mieter in dem Gebäude des Hilton Dresden, An der Frauenkirche 5. Das Traditionsunternehmen bezieht ab dem 1. April 2021 die 70 m² große Ladenfläche im Erdgeschoss. Vermittelt wurde das Objekt am historischen Neumarkt durch das Immobilienunternehmen Beate Protze Immobilien GmbH.

Die Gewerbefläche befindet sich in der Passage des Hilton-Hotels und ist durch die Lobby des Hotels oder vonseiten der Töpferstraße erreichbar. Der Standortvorteil in der unmittelbaren Umgebung von Touristenmagneten wie der Frauenkirche und dem Zwinger sowie zahlreicher Gastronomiebetriebe trägt zur Attraktivität des Objektes bei.