Hallhuber präsentiert neue Shops mit neuem Design

Bei gleich zwei Neueröffnungen nutze Hallhuber die Gelegenheit sein neu entwickeltes Store-Konzept zu präsentieren. In den Toplagen Münster Arkaden und Nürnberger Karolinenstraße wurde das Konzept ausgerollt. Das Unternehmen plant, das Konzept auch in bestehenden Stores anzuwenden.

.

Das zusammen mit dem Nürnberger Design Studio Konzeptloft erarbeitete Konzept spiegelt die Markenwerte Feminin, Stilweisend, Premium und Nahbar wieder und wurde bei der Neueröffnung von Hallhuber in den Münster Arkaden (Ludgeristraße 100) verwendet. In dem von Sonae Sierra gemangten Shopping Center hat der Modefilialist einen Store mit einer Verkaufsfläche von 150 m² angemietet.



In Nürnberg hingegen, entschied sich Hallhuber für einen Store in der Toplage Karolinenstraße. Der neue Store im neuen Design liegt in der Karolinenstraße 42 und verfügt über eine Verkaufsfläche von 350 m².



„Mit dem neuen Store Design haben wir einen weiteren Meilenstein für unsere Premium Customer Journey erreicht“ so Peter Hoffmann, Senior Director Retail bei Hallhuber. „Neben qualitativ hochwertigen und zunehmend nachhaltig produzierten Produkten sowie dem Angebot einer exklusiven Beratung in Form des Personal Shoppings, war es uns wichtig, hierfür ein entsprechendes Umfeld zu kreieren. So entsteht ein allumfassendes Premium-Einkaufserlebnis.“



Die nächsten Neueröffnungen sind für Frühjahr 2023 in Basel und Düsseldorf geplant.