Das 1977 in München gegründete Modeunternehmen Hallhuber hat in der Große Straße 55 in Osnabrück rd. 279 m² Einzelhandelsfläche gemietet. Hallhuber bietet dort eine einzigartige Auswahl an Ready-to-wear-Artikeln, Accessoires, Taschen und Schuhen. Vermieter ist ein privater Bestandshalter. Engel & Völkers Commercial Osnabrück war beratend und vermittelnd tätig.

[…]