Halle (Saale): Privater Investor aus Berlin kauft zwei Mehrfamilienhäuser

Ein privater Investor aus Berlin hat in Halle (Saale) zwei Mehrfamilienhäuser in einer nachgefragten Mikrolage gekauft. Die unter Denkmalschutz stehenden Immobilien in der Ernst-Eckstein-Straße und in der Nickel-Hoffmann-Straße verfügen insgesamt über 16 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.089 m². Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Bayern. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Halle (Saale).

