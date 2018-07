Halle an der Saale: Goodman baut im Star Park Logistikzentrum für Home24

Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtete, will Goodman in Halles bedeutendstem Gewerbegebiet Star Park ein Logistikzentrum für das Berliner Online-Möbelhaus Home24 errichten. Mit einem Investitionsaufwand von ca. 75 Mio. Euro sollen in dem nahe der A 14 gelegenen Gewerbepark auf einem ca. 33 Hektar großen Grundstück sechs Hallen mit einer Gesamtfläche von 65.000 m² entstehen. Der erste Spatenstich für den ersten Bauabschnitt soll in Kürze erfolgen und Goodman plant, den letzten Bauabschnitt bis 2023 fertig zu stellen.

Zur besseren Qualitätskontrolle liefert Home24 die bei dem Unternehmen online bestellten Möbel in eigener Regie aus und betreibt dazu bisher ein Logistikzentrum in Ludwigsfelde von 35.000 m² und ein weiteres in Walsrode mit einer Fläche von 60.000 m², die ebenfalls beide von Goodman errichtet wurden [Home24 eröffnet Logistikzentrum in Walsrode]. In dem neuen Logistikzentrum in Halle sollen 225 Mitarbeiter von Home 24 Möbel mit einem Gewicht von jeweils mehr als 30 kg logistisch betreuen, die vor allen in Richtung Süden und Osten geliefert werden.