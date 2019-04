Die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate haben dem Optiker Eyes + More in der Top-Lage von Halle an der Saale beim Standortwechsel beraten und vermittelten zudem einem Shop für E-Zigaretten einen neuen Store mit rund 200 m² in der Leipziger Straße.

E-Zigarettenshop Riccardo eröffnet auf...

[…]