Halbzeit beim Moxy-Hotelneubau am Flughafen Köln/Bonn

Art-Invest Real Estate konnte den Rohbau des Moxy Köln Bonn Airport zwölf Monate vor der Eröffnung fertigstellen. Nach dem Beginn der Arbeiten im Februar 2020 durch das beauftragte Hochbauunternehmen Derichs & Konertz ist nun die Halbzeit bei der Errichtung erreicht. Der Bau des Lifestyle-Hotels, das unter der Marriott-Marke Moxy geführt werden soll, befindet sich im avisierten Zeitplan und wird im ersten Halbjahr 2021 eröffnen.

