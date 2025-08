Halbjahreszahlen 2025: Online-Präsentation der Hamborner REIT

Die Hamborner REIT stellt am 5. August 2025 um 11:00 Uhr ihre Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vor. Die englischsprachige Präsentation wird als Webcast und Telefonkonferenz angeboten. Interessierte können sich vorab registrieren.

Anlässlich der Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 lädt die Hamborner REIT Investoren, Analysten und Pressevertreter zu einer Unternehmenspräsentation ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 5. August 2025, um 11:00 Uhr (CET) statt und wird in englischer Sprache durchgeführt. Die Teilnahme ist sowohl über einen Webcast als auch per Telefon möglich.



Für die Teilnahme über den Webcast ist eine Registrierung unter folgendem Link erforderlich: https://hambornerreit.engagestream.companywebcast.com/2025-08-05. Die Übertragung erfolgt direkt im Browser, ohne zusätzliche Software oder Applikationen. Wer sich für die telefonische Einwahl entscheidet, nutzt bitte den separaten Registrierungslink: https://engagestream.companywebcast.com/hambornerreit/2025-08-05/dial-in. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Teilnehmer länderspezifische Einwahlinformationen sowie eine persönliche Zugangscode-ID.



Im Anschluss an die Präsentation besteht in beiden Teilnahmeformaten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die begleitende Präsentation wird vorab auf der Unternehmenswebsite unter www.hamborner.de/investor-relations/ir-downloads.html zur Verfügung gestellt. Für den Fall, dass eine Teilnahme nicht möglich ist, steht eine Aufzeichnung der Veranstaltung im Nachgang über den genannten Webcast-Link bereit.