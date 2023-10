HAL-Spezialimmobilienfonds voll investiert

Das Real Estate Investment Management der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank hat zwei Gesundheitsimmobilien für den Spezialimmobilienfonds „H&A Soziale Infrastruktur“ erworben. Damit ist der Fonds voll investiert. Hierzu wurden im Juli zwei Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Mio. Euro unterzeichnet.

Während über die eine Transaktion Stillschweigen vereinbart wurde, handelt es sich bei dem anderen Objekt um das 2018 errichtete Gesundheitszentrum Schloss Berge in Gelsenkirchen-Buer. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) beträgt mehr als zehn Jahre. Mieter an der Adenauerallee 103 sind ein Medizinisches Versorgungszentrum zur Behandlung von Nierenerkrankungen, eine orthopädisch-chirurgische Praxis mit OP-Zentrum, eine Praxis für Kinder- und Jugendheilkunde sowie eine Praxis für Ergotherapie.



„Es handelt sich um eine Gesundheitsimmobilie mit autarken Dienstleistern aus dem ambulanten Gesundheitssektor. Das Gesundheitszentrum Schloss Berge überzeugt vor allem durch die sehr gute bauliche Qualität und die hohe ESG-Konformität. Beim ‚E‘ punktet das Objekt unter anderem mit E-Ladesäulen und einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Aber auch das ‚S‘ wird bei dieser Assetklasse zunehmend messbar", so Patrick Brinker, Head of Real Estate Investment Management (REIM) bei Hauck Aufhäuser Lampe zu dem Ankauf.



Mit den beiden Ankäufen schließt der Fonds „H&A Soziale Infrastruktur“ mit 14 Objekten und einem Immobilienvermögen von rund 235 Mio. Euro planmäßig seine Investitionsphase ab. Ausstehend ist nur noch der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang eines kurz vor Fertigstellung befindlichen weiteren Ärztehauses. Der als Artikel 8 eingestufte Fonds erwirtschaftet hierbei eine jährliche Ausschüttungsrendite von mehr 4,5 Prozent. Der Folgefonds befindet sich gegenwärtig in der Konzeptions- und Soundingphase und soll noch in diesem Jahr in die ersten Transaktionen einsteigen. Auch dieser richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. „Die Marktlage ist weiterhin sehr attraktiv“, erläutert Brinker abschließend. „Für den neuen Fonds können wir gegenwärtig eine belastbare Pipeline von mehr als 200 Mio. Euro vorweisen, die dem Fonds eine Ausschüttungsrendite von mehr als 5 Prozent ermöglicht. Bestandsinvestoren und denen, die es werden wollen, können wir so zeitnahe Kapitalabrufe bei einer attraktiven Verzinsung in Aussicht stellen. Wir setzen hierbei weiterhin auf den Megatrend der Ambulantisierung sowie auf eine nachhaltige Wertstabilität durch langfristige, nahezu zu 100 Prozent indexierte Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern aus dem Gesundheitswesen.“