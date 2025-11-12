HAL REIM startet neuen Fonds mit Medi+Vital-Ärztehaus

Das Ärztehaus Medi+Vital in Neunkirchen nahe Siegen ist das erste Objekt im neuen Gesundheitsfonds „HAL Soziale Infrastruktur Deutschland II“. Mit seinen 13 Einheiten, seiner nachhaltigen Infrastruktur und seiner starken Mieterstruktur erfüllt das Zentrum laut HAL REIM sämtliche Anlagekriterien der Core- und Core+-Fonds. Das First Closing hat ein Volumen von über 30 Millionen Euro.

