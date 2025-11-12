First Closing
HAL REIM startet neuen Fonds mit Medi+Vital-Ärztehaus
Das Ärztehaus Medi+Vital in Neunkirchen nahe Siegen ist das erste Objekt im neuen Gesundheitsfonds „HAL Soziale Infrastruktur Deutschland II“. Mit seinen 13 Einheiten, seiner nachhaltigen Infrastruktur und seiner starken Mieterstruktur erfüllt das Zentrum laut HAL REIM sämtliche Anlagekriterien der Core- und Core+-Fonds. Das First Closing hat ein Volumen von über 30 Millionen Euro.
„Bereits wenige Monate nach unserem First Closing konnten wir das erste Asset für unsere Investoren erwerben. Wir haben weitere lukrative Objekte in unserer Pipeline und planen, das eingeworbene Seed-Kapital noch in diesem Jahr vollständig zu allokieren“, sagt Patrick Brinker, Head of Real Estate Investment Management bei HAL.
Das vollvermietete Gesundheitszentrum wurde 2016 fertiggestellt und befindet sich in einem sehr guten Zustand. Es umfasst 13 Einheiten mit rund 3.000 m² vermietbarer Fläche. Die Mieterstruktur konzentriert sich vollständig auf medizinische Einrichtungen und gesundheitsnahe Dienstleistungen. Neben fachärztlichen Praxen verschiedener Fachrichtungen befinden sich im Objekt auch Einrichtungen für Physiotherapie, Podologie und Ergotherapie sowie ein Zentrum für medizinische Reha und Fitness. Ergänzt wird das Angebot durch eine Apotheke, ein Sanitätshaus und eine Krankenkasse.
Die Einheiten des Medi+Vital sind um ein lichtdurchflutetes Atrium mit Glasdach angeordnet. Für Patienten, Besucher und Mieter stehen rund 50 Pkw-Stellplätze auf dem hauseigenen Parkplatz zur Verfügung. Im Jahr 2026 ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach geplant.
Die Immobilie am Bitzegarten 10 erfüllt in vollem Umfang die Investitionskriterien des Fonds. „Mit dem Erwerb setzen wir einen wichtigen Grundstein für den Portfolioaufbau unseres neuen Fonds. Das Medi+Vital stärkt seit Jahren die medizinische Versorgung vor Ort und in der Region. Gleichzeitig erfüllt es unsere Anforderungen an Rendite, Werthaltigkeit und Nachhaltigkeit“, erklärt Felix Rotaru, Director Healthcare bei HAL REIM.
Der Fonds „HAL Soziale Infrastruktur Deutschland II“ ist als reiner Eigenkapitalfonds konzipiert. Er soll insbesondere Banken und Versicherungen eine verbesserte Eigenkapitalunterlegung ermöglichen. Für Banken (CRR-III-Regularien) und Versicherungen (Solvency II) ergibt sich daraus eine optimierte Eigenkapitalrendite. Weitere Investoren profitieren davon, dass der Fonds keine Kreditrisiken eingeht.
Das angestrebte Zielvolumen des Fonds liegt bei 150 bis 250 Millionen Euro. Neben Investitionen in Core- und Core+-Immobilien der ambulanten Gesundheitsversorgung verfolgt der Fonds eine Value-Add-Strategie mit einem Anteil von bis zu 30 Prozent des Portfolios. Eine Ausschüttungsrendite von über 4,75 Prozent pro Jahr wird angestrebt.