HAL REIM kauft Gesundheitszentrum in Mannheim für Spezialfonds

Hauck Aufhäuser Lampe baut sein Portfolio im Bereich Gesundheitsimmobilien weiter aus: In Mannheim-Feudenheim hat HAL REIM ein modernisiertes Gesundheitszentrum erworben.

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Das Real Estate Investment Management Team von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank (HAL REIM) hat das Gesundheitszentrum „Am Sonnengarten“ in Mannheim für den Immobilien-Spezialfonds „HAL Soziale Infrastruktur Deutschland II“ erworben. Die vollvermietete Immobilie in der Hauptstraße 161 wurde ursprünglich im Jahr 2002 als Bürogebäude errichtet und in den vergangenen Jahren von TBR Immobilien modernisiert und zu einem Gesundheitszentrum umgewandelt. Die Immobilie verfügt über eine PV-Anlage sowie über eine BREEAM-Zertifizierung „Gut“. Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme, die in Mannheim bis 2030 klimaneutral erzeugt werden soll.



Das dreigeschossige Objekt im Stadtteil Mannheim-Feudenheim verfügt über eine Tiefgarage mit 53 Stellplätzen sowie 14 Außenstellplätzen. Die Mietfläche beträgt 3.427 m², die zu etwa 70 Prozent an Nutzer aus dem gesundheitsaffinen Bereich vermietet sind. Dazu zählen Praxen für Orthopädie, Zahnheilkunde, Physiotherapie, Urologie, Psychotherapie und Kieferorthopädie sowie ein Sanitätshaus. Die übrigen Flächen werden derzeit als Büroflächen genutzt. Der WAULT liegt momentan bei etwa 6,3 Jahren.



Der Standort profitiert von seiner Lage innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar mit rund 2,4 Millionen Einwohnern. Das Objekt grenzt an das Gelände der Bundesgartenschau 2023, auf dem derzeit das Modellquartier „Spinelli“ mit rund 4.000 Bewohnern entsteht. Der „Mannheim Medical Technology Campus“ befindet sich rund zwei Kilometer entfernt.



„Mit dem Ankauf in Mannheim erwerben wir bereits das dritte Objekt für unseren Fonds. Damit haben wir das Kapital aus dem ersten Closing komplett investiert und ein attraktives Startportfolio aufgebaut. Das zweite Closing im mittleren zweistelligen Millionenbereich ist für April 2026 vorgesehen“, sagt Patrick Brinker, Head of Real Estate Investment Management bei Hauck Aufhäuser Lampe. „Die Nachfrage auf Investorenseite ist gut. Insbesondere Banken und Versicherungen honorieren die Konzeption unseres Investitionsvehikels als reinen Eigenkapitalfonds. Nach dem zweiten Closing werden wir das Portfolio zügig weiter ausbauen und haben bereits eine gut gefüllte Objektpipeline.“



„Wir sehen in der Weiterentwicklung des Mietermixes erhebliches Potenzial, die Positionierung als ambulante Gesundheitsimmobilie zu stärken“, sagt Felix Rotaru, Director Healthcare bei Hauck Aufhäuser Lampe. „Mannheim ist ein sehr attraktiver Gesundheitsstandort mit einer hohen Nachfrage nach ambulanten Versorgungsangeboten, was auch perspektivisch weitere Entwicklungsmöglichkeiten für unser Gesundheitszentrum bietet.“