Die nächste Kaufland-Filiale wandert in den Bestand eines Fonds: Nachdem sich Redos für seinen Spezial-AIF eine frisch umgebaute Kaufland-Filiale an einem ehemaligen Real-Markt-Standort in Würzburg gesichert hat , geht die revitalisierte Filiale in Regensburg-Weichs - ebenfalls ein ehemaliger Real-Standort - an den Spezialfonds von Hauck Aufhäuser Lampe REIM.

Fotos: Hauck Aufhäuser Lampe



[…]