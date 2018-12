Hahn vermietet in Garbsen an TK-Maxx, dm-drogerie und Siemes-Schuhcenter

Fachmarktzentrum Garbsen

©

Die Hahn Gruppe hat für das Fachmarktzentrum Garbsen drei neue Mieter gewonnen. TK Maxx, dm-drogerie und Siemes-Schuhcenter haben jeweils langfristige Mietverträge abgeschlossen, die eine Mietfläche von insgesamt 4.120 m² beinhalten. Die Nachmieter übernehmen die Mietflächen des Vormieters Dänisches Bettenlager sowie eine aktuell überwiegend als Getränkemarkt genutzte Teilfläche des Ankermieters Real. Im Zuge der Neuaufteilung wird zudem der Mieter Ernsting`s Family seine Verkaufsfläche verlagern und deutlich vergrößern.

.

Das im Jahr 1985 erbaute Fachmarktzentrum in der Havelser Straße 2-10 befindet sich im Portfolio eines Hahn-Spezialfonds und soll im Rahmen des Vermietungskonzepts umfassend modernisiert werden. Der Investor des Individualfonds ist ein deutsches Versorgungswerk. Wichtiger Bestandteil der Revitalisierung ist eine neue attraktive Außenfassade mit vergrößerter Einkaufspassage. Die weithin sichtbare, architektonisch anspruchsvolle Gestaltung schafft eine großzügige Eingangssituation und neue Aufenthaltsqualität. Neben der Neuaufteilung des Flächenlayouts werden auch die Außenanlagen aufgewertet. Das Investitionsvolumen liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Der Beginn der Umbauarbeiten, die bei laufendem Betrieb stattfinden, ist für das 2.Quartal 2019 geplant, mit Fertigstellung zum Jahresende.



Das Fachmarktzentrum Garbsen ist ein Teil der „Neuen Mitte“ und übernimmt eine wesentliche Versorgungsfunktion. Durch das breitere Sortimentsangebot wird der Standort nachhaltig etabliert und bietet den Bewohnern in Zukunft ein noch vielfältigeres Einkaufserlebnis. Mit real als Ankermieter und zugleich flächenmäßig größtem Betreiber des Lebensmitteleinzelhandels in Garbsen verfügt der Standort über eine starke Anziehungskraft und hohe Besucherfrequenzen. Die Supermarktkette Real wird in den kommenden Jahren signifikante Neuinvestitionen in die Modernisierung der Verkaufsfläche tätigen. Dabei wird insbesondere das Food-Angebot weiter ausgebaut und verstärkt auf Wochenmarkt-Atmosphäre gesetzt. Nach der Revitalisierung verfügt real über eine langfristig gesicherte Mietfläche von rund 11.800 m². Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf rund 18.500 m². Auf dem Areal befinden sich zudem etwa 775 PKW-Stellplätze. Durch die unmittelbare Nähe zum geplanten Radschnellweg Hannover-Garbsen und eine vorgesehene Neuerrichtung von 75 Fahrrad-Stellplätzen wird das Center auch für Radfahrer weiter an Attraktivität gewinnen.