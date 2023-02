Hahn veräußert Portfolio an CEV

Die Hahn Gruppe hat Ende Dezember 2022 für den institutionellen Immobilienfonds Hahn FCP-FIS – German Retail Fund ein Core-Investmentportfolio mit 13 Fachmarktzentren veräußert. Käufer der Objekte sind die CEV Handelsimmobilien sowie die Edeka-Regionalgesellschaften Rhein-Ruhr, Südwest, Nordbayern-Sachsen-Thüringen und Nord. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die langjährig etablierten Fachmarktzentren sind auf sechs westdeutsche Bundesländer verteilt. Fünf Objekte befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Jeweils zwei liegen in Bayern und Baden-Württemberg sowie in Schleswig-Holstein. Jeweils ein Objekt befindet sich in Niedersachsen bzw. in Rheinland-Pfalz. Die Mietfläche des mit 98 Prozent nahezu vollvermieteten Portfolios beläuft sich auf insgesamt 174.000 m². Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) liegt bei mehr als 7 Jahren.



Die frequenzstarken Handelsimmobilien sind gut eingeführt und verfügen über eine hohe regionale Zugkraft. Der Schwerpunkt der Angebote liegt mit rund 80 Prozent auf Waren des täglichen Bedarfs. Größter Ankermieter ist der Lebensmitteleinzelhändler Edeka. Die Objekte wurden über viele Jahre durch das Asset Management der Hahn Gruppe kontinuierlich weiterentwickelt und sind sehr gut im Markt positioniert.



„Das Interesse an den Immobilienobjekten war auch in der aktuellen Marktphase erfreulich groß. Der für das Portfolio erzielte Preis spiegelt die hohe Werthaltigkeit und Resilienz von versorgungsorientierten Handelsimmobilien wider. Der Käufer sichert sich mit dieser Transaktion 13 erfolgreiche und etablierte Fachmarktzentren, die mit ihrem Mietermix bestens aufgestellt sind, um auch in den kommenden Jahrzehnten stabile und attraktive Erträge zu erwirtschaften“, so Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Hahn Gruppe.



Der luxemburgische Immobilienfonds Hahn FCP-FIS – German Retail Fund bestätigt durch den Verkauf des Immobilienportfolios seine langjährig überdurchschnittliche Performance. Der im Jahr 2008 aufgelegte institutionelle Immobilienfonds investiert in großflächige Handelsimmobilien. Für die restlichen Handelsimmobilien des Fonds - vier Baumärkte und drei Fachmarktzentren - befindet sich die Hahn Gruppe in Verkaufsgesprächen.



Der Verkäufer wurde von DLA Piper sowie JP Rechtsanwälte rechtlich beraten. JLL hat die Hahn Gruppe bei der Vermarktung des Portfolios beraten und die Transaktion vermittelt.