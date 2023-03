Hahn stellt Fachmarktzentrum in Mönchengladbach fertig

Die Hahn Gruppe hat die Fachmarktansiedlung an der Lürriper Straße in Mönchengladbach fertiggestellt. Vor wenigen Wochen feierte die neue Toom Baumarktfiliale Eröffnung. Vorangegangen sind zwei Bauabschnitte, in denen die Projektentwickler der Gruppe den attraktiven Einzelhandelsstandort neu entwickelt haben. Der Adler Modemarkt eröffnete bereits im September 2021, nach Vollendung des ersten Bauabschnitts. Die nun erfolgte Fertigstellung und Neueröffnung der Toom-Baumarktflächen ist Teil des zweiten Bauabschnitts. Damit ist die Projektentwicklung an diesem Standort vollständig abgeschlossen. Die insgesamt vermietete Fläche beträgt rund 14.900 m².

.