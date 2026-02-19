Fokus auf täglichen Bedarf
Hahn startet Vertrieb für Pluswertfonds 185
Die Hahn Gruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH einen neuen geschlossenen Publikums-AIF aufgelegt. Der Immobilienfonds „Hahn Pluswertfonds 185 – Fachmarktzentrum Mannheim“ investiert mit einem Gesamtvolumen von rund 54 Mio. Euro in eine das etablierte Scheck-In Center in Mannheim.
Ankermieter des Standorts ist der Lebensmittel-Einzelhändler Edeka, der dort einen großflächigen Marktkauf-Lebensmittelmarkt betreibt. Der langfristige Mietvertrag läuft bis zum 31.08.2040. Ergänzt wird der versorgungsorientierte Mietermix durch den Lebensmittel-Discounter Aldi und den Drogeriemarktbetreiber dm, die in ihren Segmenten ebenfalls eine führende Marktposition einnehmen. Auf einer Gesamtmietfläche von rund 14.900 m² finden sich zudem namhafte Mieter wie JYSK, Takko, Deichmann und Das Futterhaus sowie weitere Fachmärkte und Gastronomiebetriebe. Damit deckt der Standort alle wesentlichen Bedarfssegmente des täglichen Einkaufs ab.
Das im Jahr 2005 errichtete Fachmarktzentrum besteht aus zwei eingeschossigen Gebäudekörpern. Dank fortlaufender Modernisierungen, einer funktionalen Erschließung und großzügiger Stellplatzkapazitäten bietet es eine hohe Aufenthaltsqualität und fungiert als zentraler One-Stop-Shopping-Standort für den Stadtbezirk Neckarstadt-Ost sowie angrenzende Stadtteile.
Das Fachmarktzentrum liegt im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen, nordöstlich der Innenstadt. Die Lage zeichnet sich durch eine hohe Verkehrsfrequenz, hervorragende Sichtbarkeit und Synergien mit dem gewerblich geprägten Umfeld aus.
Rund 80 Prozent der Mieteinnahmen des Hahn Pluswertfonds 185 stammen aus dem Segment der Güter des täglichen Bedarfs. Dies macht das Objekt zu einem klassischen Nahversorgungsstandort, der von einer stabilen, konjunkturunabhängigen Nachfrage profitiert.
„Mit dem Fachmarktzentrum Mannheim setzen wir konsequent auf das Erfolgsrezept des lebensmittelgeankerten Einzelhandels. Die Kombination aus wirtschaftlicher Dynamik am Standort Mannheim und einem bonitätsstarken Mieterbesatz macht dieses Beteiligungsangebot für Anleger hochattraktiv“, so Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Hahn Gruppe.
Paschalis Christodoulidis, Prokurist & Leiter Vertrieb, ergänzt: „Wir freuen uns, auch im Jahr 2026 ein substanzstarkes Sachwertinvestment anbieten zu können. Das Produkt ist konservativ strukturiert und verbindet langfristige, inflationsindexierte Mieterträge mit einer attraktiven Ausschüttungsrendite.“