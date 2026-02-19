Hahn startet Vertrieb für Pluswertfonds 185

Die Hahn Gruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH einen neuen geschlossenen Publikums-AIF aufgelegt. Der Immobilienfonds „Hahn Pluswertfonds 185 – Fachmarktzentrum Mannheim“ investiert mit einem Gesamtvolumen von rund 54 Mio. Euro in eine das etablierte Scheck-In Center in Mannheim.

