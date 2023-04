Die Hahn Gruppe hat die Rohbauarbeiten im Quartier Friedenstal in Herford begonnen. Auf dem Gelände eines ehemaligen Edeka-Markts in der Ernstmeierstraße wird in diesem und dem nächsten Jahr ein moderner Nahversorgungsstandort mit einer Mietfläche von 5.200 m² entstehen. Für dieses Projekt konnten die Mieter Edeka und dm gewonnen werden, die

Fotos: Hahn Gruppe



[…]