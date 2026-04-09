Hahn Pluswertfonds erfolgreich platziert

Die Hahn Gruppe hat den Publikums-AIF „Hahn Pluswertfonds 185 – Fachmarktzentrum Mannheim" erfolgreich platziert. Der im Februar 2026 aufgelegte geschlossene Immobilienfonds investiert rund 54 Mio. Euro in ein etabliertes Fachmarktzentrum in Mannheim, Baden-Württemberg. Insgesamt wurden rund 32,5 Mio. Euro Eigenkapital inkl. Agio bei qualifizierten Privatanlegern und Stiftungen eingeworben.

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Ankermieter des Immobilienobjekts ist der Lebensmitteleinzelhändler Edeka. Das seit 2005 bestehende Fachmarktzentrum ist fest im Stadtbezirk verankert und deckt mit rund 14.900 m² Mietfläche auf zwei Gebäudekörpern die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ab. Ergänzt wird der versorgungsorientierte Mietermix durch den Lebensmittel-Discounter ALDI, den Drogeriemarktbetreiber dm sowie namhafte Filialisten wie JYSK, Takko, Deichmann und Das Futterhaus. Rund 80 Prozent der Mieteinnahmen stammen aus dem Segment der Güter des täglichen Bedarfs.



Die Anleger erhalten prospektgemäß eine Ausschüttung in Höhe von 4,75 % p. a., die quartalsweise ausgezahlt wird. Die geplante Fondslaufzeit endet am 31.12.2040, der angestrebte Gesamtmittelrückfluss beträgt rund 178 Prozent vor Steuern.



Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Hahn Gruppe: „Die Vollplatzierung des Pluswertfonds 185 in nur zwei Monaten bestätigt die hohe Attraktivität lebensmittelgeankerter Handelsimmobilien als Kapitalanlage. Der Standort Mannheim verbindet wirtschaftliche Dynamik mit einer starken Nahversorgungsfunktion – genau das Profil, das Anleger heute suchen. Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen und danken unseren Investoren und Vertriebspartnern für die hervorragende Zusammenarbeit.„



Paschalis Christodoulidis, Prokurist und Leiter Vertrieb, ergänzt: „Der Erfolg des Pluswertfonds 185 unterstreicht, dass Sachwertinvestments mit planbaren Erträgen und konservativen, realitätsnahen Konzeptionsprämissen am Markt auf eine starke Resonanz treffen. Mehr denn je suchen Investoren nach wertbeständigen Sachwerten. Wir setzen diese Linie konsequent fort: Der nächste Pluswertfonds befindet sich bereits in der Vorbereitung, mit geplantem Vertriebsstart Ende des zweiten Quartals 2026. Vertriebspartner und interessierte Investoren dürfen sich erneut auf einen hochwertigen Nahversorgungsstandort und die bewährte Struktur der Pluswertfondsreihe freuen.“

