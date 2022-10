Hahn platziert erfolgreich Fonds mit Obi-Baumärkten

Die Hahn Gruppe hat den Immo­bilien­fonds „Hahn Pluswertfonds 179 – Baumarktportfolio“ erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der von der KVG DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH aufgelegte Immobilien-Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von 58,15 Mio. Euro (inkl. Agio) investiert in ein Portfolio bestehend aus drei Obi-Baumärkten [wir berichteten].

.