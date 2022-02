Hahn kauft Kölner OBI von Indigo

Die Hahn Gruppe hat für den institutionellen Immobilienfonds Hahn German Retail Fund IV eine Fachmarktagglomeration im Kölner Stadtteil Pesch von Indigo Invest erworben. Der Übergang der Immobilie mit einer Mietfläche von 18.600 m² fand Anfang Februar statt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

