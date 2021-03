Hahn kauft Fachmarktzentrum in Celle von PineBridge Benson Elliot

Die Hahn Gruppe hat für ihren institutionellen Immobilienfonds Hahn German Retail Fund II ein Fachmarktzentrum in Celle erworben. Verkäufer der Handelsimmobilie ist der britische Private-Equity-Fonds Manager PineBridge Benson Elliot. Die Rechtsanwaltskanzlei McDermott Will & Emery war bei der Transaktion beratend tätig. Die technische Due Diligence ist von Brand Berger durchgeführt worden. Der Übergang des Objekts hat Anfang März 2021 stattgefunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

