Hahn Gruppe vermietet im Sterkrader Tor Oberhausen an TK Maxx

Das Asset Management der Hahn Gruppe hat für das Fachmarktzentrum Sterkrader Tor in Oberhausen einen neuen Mietvertrag mit TK Maxx abgeschlossen. Der wachstumsstarke Anbieter von Marken- und Designermode im Off-Price-Konzept wird Anschlussmieter auf den Mietflächen von C&A sowie Depot.

.

Nach Zusammenlegung der beiden Flächen und Abschluss der Rückbauarbeiten übergibt die Hahn Gruppe die Räumlichkeiten im Februar 2026 an den neuen Mieter. In den darauffolgenden Monaten wird TK Maxx die Flächen modernisieren und auf das neueste Ladenbaukonzept umstellen. Die Neueröffnung des TK Maxx Stores mit ca. 1.900 m² Mietfläche erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2026. Damit gewinnt das Sterkrader Tor einen weiteren starken Mieter, der die Attraktivität und Kundenfrequenz weiter erhöht.



Das von der Hahn Gruppe in den Jahren 2006/2007 realisierte Fachmarktzentrum Sterkrader Tor, Bahnhofstraße/Dorstener Straße, verfügt über rund 20.000 m² Mietfläche und mehr als 500 PKW-Stellplätze. Zu den Mietern der Handelsimmobilie zählen u.a. Kaufland, Aldi, dm-Drogeriemarkt, Shoe4You, die Stadtsparkasse Oberhausen, sowie weitere Fachmärkte, Dienstleistungsunternehmen und Arztpraxen. Das vollvermietete Sterkrader Tor ist ein etablierter und beliebter Nahversorgungsstandort mit direkter Anbindung an die innerstädtische Fußgängerzone.



Die Hahn Gruppe verwaltet das Fachmarktzentrum in der Bahnhofstraße 80-84 für einen geschlossenen Immobilienfonds. Die Neuvermietung steigert die Werthaltigkeit des Fondsinvestments nachhaltig.