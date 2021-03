Hahn kauft Mixed-Used-Objekt für neuen Publikums-AIF

Der Asset- und Investment-Manager erwirbt eine Mischung aus Nahversorger, Bürohaus und Ärztezentrum auf über 20.000 m² Mietfläche. Für den an Edeka, die Krankenkasse TKK und eine Rehe-Einrichtung vermietete Gebäudekomplex ist nun die spätere Vermarktung als Immobilienfondsinvestment geplant.

