Hahn Gruppe kauft Kaufland in Wendelstein

Die Hahn Gruppe investiert für einen institutionellen Immobilienfonds ein Kaufland-SB-Warenhaus in Wendelstein. Verkäufer der Handelsimmobilie im Speckgürtel Nürnbergs ist eine deutsche Eigentümerfamilie. Der Übergang des Objekts hat Anfang Mai 2021 stattgefunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das SB-Warenhaus Wendelstein ist eine Akquisition für den Hahn German Retail Fund II. Der offene Spezial-AIF weist ein Zielvolumen von bis zu 400 Mio. Euro auf und richtet sich insbesondere an Stiftungen, Versorgungseinrichtungen und Pensionskassen. Zuletzt hatte der Immobilienfonds in ein SB-Warenhaus in Celle investiert [wir berichteten].



„Mit dem Ankauf setzen wir die defensive Strategie unseres aktuell größten in der Investitionsphase befindlichen Immobilienfonds erfolgreich fort. Die attraktive und stabile Ausschüttungsrendite des Fonds profitiert von der starken Versorgungsorientierung der Immobilien“, sagt Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Hahn Gruppe.



Das im Jahr 2004 erbaute SB-Warenhaus Wendelstein in der Rother Straße 1b verfügt über eine Mietfläche von insgesamt rund 10.200 m², welche vollständig und langfristig an Kaufland vermietet ist. Der Generalmieter betreibt auf dem größten Teil der Fläche einen Kaufland-Markt und hat weitere Flächen an Fachmarktbetreiber, Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsunternehmen untervermietet. Die Mieter Takko und TEDi sowie eine Apotheke verfügen jeweils über außenliegende Zugänge. Die weiteren Mieter sind in der Vorkassenzone angesiedelt. Auf dem über 40.000 m² großen Grundstück stehen ca. 510 ebenerdige PKW-Stellplätze zur Verfügung sowie eine Tankstelle.



Das Kaufland-SB-Warenhaus liegt im äußeren Westen Wendelsteins, an der Rother Straße. Dank einer guten Verkehrsanbindung ist eine komfortable Erreichbarkeit über PKW und ÖPNV sichergestellt. Der langjährig etablierte Versorgungsstandort sollte mit der geplanten Neuentwicklung eines Wohngebiets in der unmittelbaren Nachbarschaft nochmals an Attraktivität gewinnen.



Die Rechtsanwaltskanzlei McDermott Will & Emery war bei der Transaktion beratend tätig. Die technische Due Diligence ist von Brand Berger durchgeführt worden. Die Immobilienwertermittlung erfolgte durch JLL.