Hahn Gruppe investiert über 60 Mio. Euro in Coburg und Krefeld

Die Hahn Gruppe investiert mehr als 60 Mio. Euro in zwei Handelsimmobilien in Coburg und Krefeld. Die Objekte werden für den institutionellen Immobilienfonds Hahn German Retail Fund II angekauft, der damit die Investitionsphase abschließt.

.

Edeka, Obi, Aldi und Rossmann sind Hauptmieter in Coburg

Die erste Akquisition ist ein im Jahr 2007 erbautes Fachmarktzentrum im Norden von Coburg, Niorter Straße 3a-e, welches eine Mietfläche von rund 17.500 m² aufweist. Zu den Hauptmietern zählen die bonitätsstarken Betreiber Edeka, Obi, Aldi und Rossmann. Die vollvermietete Handelsimmobilie verfügt über zwei Gebäudekörper und ausschließlich ebenerdige Verkaufsflächen. Rund 700 PKW-Stellplätze befinden sich auf dem rund 50.500 m² großen Areal. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) liegt bei 5,6 Jahren. Das langjährig etablierte Fachmarktzentrum verfügt über eine sehr gute verkehrstechnische Anbindung. Mit direktem Anschluss an das Fernstraßennetz, einer fußläufigen ÖPNV-Anbindung und nahegelegenen Wohngebieten ist der Standort ein beliebtes Einkaufsziel für Anwohner und Berufspendler. Im unmittelbaren Umfeld befinden sich weiterer Einzelhandel und Freizeiteinrichtungen, die das Angebot abrunden.



Verkäufer des Fachmarktzentrums Coburg ist ein Immobilien-Sondervermögen der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, für das die Credit Suisse Asset Management Real Estate GmbH als Asset Manager fungiert. Der Übergang des Objekts hat Anfang Oktober 2021 stattgefunden. Die Kanzlei Kucera Rechtsanwälte war bei der Transaktion käuferseitig beratend tätig. Die Verkäuferseite wurde von Ashurst und iMallinvest beraten. Die technische Due Diligence wurde von Imtargis und die Immobilienwertermittlung von JLL durchgeführt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



E-Center-SB-Warenhaus mit Ärztezentrum in zentraler Lage von Krefeld

Die zweite Akquisition, ein E-Center-SB-Warenhaus, liegt östlich des Stadtzentrums von Krefeld-Uerdingen. Der Hauptmieter Edeka hat mehrere Konzessionäre im Objekt angesiedelt, darunter eine Bäckerei und eine Apotheke. Im Obergeschoss der Immobilie befinden sich ein Ärztezentrum mit fünf Arztpraxen sowie drei Büroflächen. Die Mietfläche beläuft sich auf insgesamt rund 7.200 m². Das ca. 6.200 m² große Grundstück weist zudem auf dem Parkdeck ca. 130 PKW-Stellplätze aus. Die im Jahr 2009 erbaute Handelsimmobilie ist mit einer WAULT von 5,5 Jahren vermietet. Der Standort befindet sich in verkehrsgünstiger Lage und kann durch seine Ansiedlung im Stadtteilzentrum Synergieeffekte generieren. Die hohe Bevölkerungsdichte im Einzugsgebiet und die überdurchschnittliche Einzelhandelszentralität von Krefeld gewährleisten ein langfristig stabiles Nachfragepotenzial für den Standort.



Dass E-Center-SB-Warenhaus in Krefeld-Uerdingen wurde von einem von Macquarie Asset Management verwalteten Immobilienfonds mit Übergang zu Anfang November 2021 erworben. Die rechtliche Beratung erfolgte durch die Kanzlei Hogan Lovells. Die technische Due Diligence verantwortete Imtargis und die Immobilienwertermittlung JLL. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Bei beiden Core-Investments handelt es sich um langjährig etablierte, versorgungsorientierte Handelsimmobilien, die in Ihrer Region eine führende Stellung einnehmen. Mit den Zukäufen wird die Investitionsphase unseres Spezialfonds Hahn German Retail Fund II erfolgreich abgeschlossen. Der Fonds ist nun mit einem Investitionsvolumen von rund 370 Mio. Euro voll investiert. Für unsere weiteren institutionellen Mandate binden wir unverändert Immobilienobjekte neu an“, erläutert Thomas Kuhlmann, Vorstand (CEO) der Hahn Gruppe, die Bedeutung der Neuakquisitionen