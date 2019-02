Hahn Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück

Die Hahn Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Das mit Dritten realisierte Immobilien-Transaktionsvolumen belief sich in 2018 auf 126 Mio. Euro und lag damit in etwa auf Höhe der Vorjahresmarke (134 Mio. Euro). Dabei wurden Immobilienankäufe über 41 Mio. Euro getätigt. Mit Immobilienverkäufen über rund 85 Mio. Euro wurde die gute Marktsituation zur Portfoliooptimierung genutzt.

Das Geschäftsjahr 2018 war von einem deutlichen Anstieg der Vermietungsleistung geprägt. So konnten rund 120.000 m² (Vorjahr: 78.000m²) Mietfläche neu- bzw. nachvermietet werden. Die fünf größten Mietvertragsabschlüsse beliefen sich auf ein Mietflächenvolumen von rund 45.000 m². Sie wurden mit einer sehr langfristigen Vertragslaufzeit an bonitätsstarke Betreiber aus der Lebensmittelbranche (Tegut, Famila und Edeka) bzw. dem Baumarktsektor (Bauhaus und Toom) vermietet.



Im Fokus des Geschäftsjahrs stand die Aufwertung und Optimierung des Immobilienportfolios. Entsprechend sind insbesondere die Aktivitäten des Projektentwicklungsbereichs der Hahn Gruppe vorangetrieben worden. So wurde in 2018 u.a. ein Fachmarktzentrum in Essen mit einem zusätzlichen Baukörper um rund 6.000 m² Mietfläche erweitert. Zum 31. Dezember 2018 lag das von der Hahn Gruppe verwaltete Immobilienvermögen bei rund 2,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,8 Mrd. Euro). Die Vermietungsquote im Immobilienportfolio belief sich wie zum Ende des Vorjahrs auf rund 98 Prozent.



Von vermögenden Privatanlegern und institutionellen Investoren wurde Eigenkapital in Höhe von rund 78 Mio. Euro (Vorjahr: 102 Mio. Euro) eingeworben: Das im Privatkundengeschäft gezeichnete Eigenkapital belief sich auf rund 28 Mio. Euro. Im Geschäft mit institutionellen Investoren wurden Zeichnungszusagen über 50 Mio. Euro für den offenen Spezial-AIF Hahn German Retail Fund II entgegengenommen. Der 2016 aufgelegte institutionelle Immobilienfonds investiert mit einem Ziel-Fondsvolumen von bis zu 500 Mio. Euro in den Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus großflächigen Einzelhandelsimmobilien [wir berichteten]. Der Core-Plus-Fonds steht mit einem aktuellen Investitionsvolumen von rund 186 Mio. Euro weiterhin für Zeichnungen offen und richtet sich insbesondere an Stiftungen, Versorgungseinrichtungen und Pensionskassen. Die Hahn-Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH legte in 2018 zwei geschlossene Publikumsfonds mit einem Investitionsvolumen von 41 Mio. Euro erfolgreich auf.



Thomas Kuhlmann, Mitglied des Vorstands, erwartet für die Hahn Gruppe eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung. „Wir werden den Weg des qualitätsorientierten Wachstums in 2019 weiter fortsetzen. Im Jahresverlauf beabsichtigen wir, sowohl Publikumsfonds als auch einen weiteren offenen Immobilien-Spezialfonds neu aufzulegen. In der Akquisition streben wir nicht nur den Zukauf attraktiver Immobilienobjekte an, sondern sind auch stark an aussichtsreichen Projektentwicklungsvorhaben interessiert“, erläutert Kuhlmann.